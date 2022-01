Mason Greenwood, atleta do Manchester United - Getty Images

Mason Greenwood, atleta do Manchester UnitedGetty Images

Publicado 30/01/2022 12:31

Rio - O jogador do Manchester United Mason Greenwood, de 20 anos, está sendo acusado pela namorada de violência doméstica. Harriet Robson divulgou na manhã deste domingo, em suas redes sociais, imagens fortes de escoriações pelo corpo e com a boca sangrando, além de um vídeo onde o atleta estaria tentado fazer com que ela tivesse relações sexuais com ele. A informação foi publicada inicialmente pela 'ESPN'.

A polícia local divulgou nota oficial afirmando que está apurando os fatos. O Manchester United também se posicionou, disse que repudia qualquer violência, mas que aguarda a resolução dos fatos.



- A Polícia da Grande Manchester está ciente das imagens e vídeos que circulam nas mídias sociais. As investigações estão em andamento para estabelecer as circunstâncias completas - disse a polícia.



- Não faremos mais comentários até que os fatos sejam estabelecidos. O Manchester United não tolera violência de qualquer tipo - disse o clube.



Atenção, as imagens abaixo são fortes.

TW: violência doméstica e violência sexual



Mason Greenwood, jogador do Man United, foi acusado pela sua ex-namorada de maus tratos e abuso sexual. pic.twitter.com/wfeMR5RVXR — B24 (@B24PT) January 30, 2022

Imagens chocantes. Harriet Robson, namorada do Mason Greenwood postou fotos e vídeos mostrando marcas de violência, que ela diz, cometidas pelo jogador do Manchester United. Também tem áudio dele forçando ela a fazer sexo.

pic.twitter.com/CJszs69w1A — Joao Castelo-Branco (@j_castelobranco) January 30, 2022

No Brasil, a violência doméstica é combatida através da Lei Maria da Penha. Em caso de necessidade da denúncia, a vítima deve procurar a Central de Atendimento à Mulher, através do número 180. O serviço presta escuta qualificada e registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgão competentes.