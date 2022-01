Whindersson Nunes e Acelino "Popó" Freitas farão a luta principal do Fight Music Show, na noite deste domingo (30) - Divulgação

Whindersson Nunes e Acelino "Popó" Freitas farão a luta principal do Fight Music Show, na noite deste domingo (30)Divulgação

Publicado 30/01/2022 14:31

Valdenice Nunes e Hidelbrando Batista, pais de Whindersson, cravam vitória do filho piauiense em seu combate, marcado para o próximo domingo (30), contra o tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas. Em entrevista ao Globo Esporte, a mãe do comediante pediu para que o ex-atleta vá devagar contra o humorista.



Valdenice Nunes só vai quere saber da luta após o a divulgação do resultado, mas fez uma cobrança ao seu filho Whindersson Nunes.



"A primeira pessoa para quem você vai ligar é para a mãe, para dizer se está tudo bem. Depois, vou assistir onde estiver. Mas não vou assistir (ao vivo) não, confesso que estou nervosa, mas muito confiante também", disse.



A mãe do comediante revelou que quando soube do combate achou que se tratava de mais uma das piadas de seu filho.



"Ele disse um dia: mãe, a senhora sabia que eu vou lutar com o Popó? Eu respondi: é o quê? Eu achando que era uma brincadeira, não sabia que era verdade", relembrou Valdenice.

Em entrevistas na pré-luta Whindersson Nunes e Popó afirmaram dedicação nos treinos e que a trocação entre os dois será franca. Ambos querem apresentar um bom boxe e a mão pesada.



"Acho que vai ser uma luta boa, acredito que serão todos os rounds, e os juízes vão determinar. Mandei mensagem para o Popó, dizendo que se ele bater no meu filho vou pegar ele depois", disse Hidelbrando, pai de Whindersson.



Já Dona Valdenice apelou no pedido ao tetracampeão mundial de boxe Popó.



"Popó, não bota a força que você tem não, vai devagar. Vai com força, mas quando chegar perto do rosto só trisca. Não judia do meu filho", completou.



Além do combate entre o Whindersson e Popó, o Fight Music Show contará com outras lutas em seu card e terá show do cantor Wesley Safadão.



O evento começa às 19h e terá todas as lutas e atrações transmitidas pelo Canal Combate. O canal de pay-per-view do grupo globo também contará com cobertura online do evento.