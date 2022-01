Neymar - AFP

Publicado 30/01/2022 15:15

Rio - Companheiro de Neymar nos últimos anos na seleção brasileira, Renato Augusto saiu em defesa do camisa 10. Em entrevista à "Folha de São Paulo", o jogador do Corinthians reclamou das críticas sofridas pelo craque fora de campo.

“Eu não vi a série (Neymar, o Caos Perfeito), mas eu acho que de uma forma geral, está tudo ficando muito pesado. Na internet, as pessoas acabam chegando até você de maneira muito agressiva. Eu falo que esse moleque tem uma cabeça incrível porque ele apanha todos os dias. Ao mesmo tempo que está num pedestal, vira um nada rapidamente. Vive numa gangorra muito grande, de carregar muita coisa", disse Renato.

"Eu acho muito agressivo, muito excessivo, tudo o que fazem com o Neymar. No lugar dele, talvez não teria aguentado muita coisa que já aguentou. Eu o admiro pela força e pela pessoa que é. Felizmente, tive o prazer de ter jogado com ele, criado uma amizade. Isso é algo que vou contar para os meus netos: joguei com Neymar. Torço muito por ele. Infelizmente, às vezes, não tratamos por aqui o ídolo da forma como outros lugares tratam. Pode chegar uma hora em que ele não vai mais aguentar. É um ser humano também. Nós não suportamos tudo”, completou.