Tite - Lucas Figueiredo/CBF

TiteLucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/01/2022 14:45

Rio - Em ano de Copa do Mundo, a CBF segue com a preparação da Seleção Brasileira para a disputa do mais importante torneio de seleções. A confederação segue na tentativa de avançar nas negociações para fechar três amistosos no meio do ano. Enquanto aguarda respostas da federação da Inglaterra, a entidade está fechando um acordo com a Argentina, além de trabalhar em busca de um confronto contra um adversário asiático. As informações são do GE.

Caso confirmado, o duelo contra a Inglaterra fará parte de um pacote de eventos conjuntos organizados pela Conmebol e pela UEFA. A ideia da CBF é de organizar a partida em Londres, capital inglesa, próximo a data do amistoso, já confirmado, entre a Argentina, campeã da Copa América, e a Itália, campeã da Eurocopa, que acontecerá no dia 1º de junho.

Já o duelo contra a Argentina, faz parte de um compromisso comercial com a Pitch, empresa que tem os direitos de explorar comercialmente amistosos envolvendo as duas seleções. Por contrato, Brasil e Argentina precisam se enfrentar pelo menos mais uma vez até o fim de 2022, e a CBF entende que o melhor é que isso aconteça no meio do ano.

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, preferia ter mais oportunidades de enfrentar seleções europeias. No entanto, a CBF tem encontrado dificuldades para realizar tais amistosos, especialmente por conta da realização da Liga das Nações.

Uma das alternativas encontradas pela confederação, seria de separar a seleção em dois grupos, em março. Assim, o Brasil enviaria um time alternativo para jogar a rodada final das Eliminatórias, nos duelos contra Chile e Colômbia. Enquanto isso, a equipe principal iria para a Europa, disputar amistosos contra as seleções do continente. No entanto, a FIFA vetou o plano.

O último duelo do Brasil contra uma seleção europeia, foi no dia 26 de março de 2019, quando enfrentou a República Tcheca. Na ocasião, a equipe brasileira acabou vencendo o duelo por 3 a 1, com dois gols de Gabriel Jesus e um de Roberto Firmino.