Loco Abreu - Divulgação

Loco AbreuDivulgação

Publicado 30/01/2022 15:33

Rio - O ex-atacante do Botafogo, Loco Abreu é o novo treinador do Always Ready, clube boliviano que disputará a Copa Libertadores da América neste ano. O uruguaio desembarcou neste domingo (30), em El Alto, na província de Pedro Domingo Murillo do departamento de La Paz. A informação é do jornalista uruguaio Sebas Giovanelli.

Va rumbo a Bolivia para dirigir al Always Ready @loco13com acompañado de Fabricio Cancela. #uruguayos en @Embajadores_gol pic.twitter.com/IJrnxN1SkX — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) January 30, 2022

Loco Abreu chega para a sua terceira experiência como treinador. O ex-atleta vai substituir o paraguaio Pablo Godoy, que foi demitido por conta de maus resultados. A comissão técnica do uruguaio terá dois preparadores físicos (Facundo Altamira e Jorge Hernández), e um auxiliar técnico (Sebastian Flores).

Em sua primeira entrevista como treinador da equipe boliviana, Loco disse que espera que os rivais se preocupem com a atuação da equipe, e não apenas com a questão da altitude. O Estádio Municipal de El Alto, onde o Always Ready manda os seus jogos, está a 4.090 metros acima do nível do mar.

"Que os rivais não sofram apenas com a altura (se referindo a altitude), mas também com o fato de a equipe estar competindo em um nível muito bom", disse o uruguaio.

O ex-atleta já comandou as equipes do Santa Fé, de El Salvador, em 2019 e do Boston River, do Uruguai, em 2020. Em ambos os casos, o uruguaio acumulava as funções de técnico e jogador.

Como atleta, Loco Abreu atuou por 32 clubes, e seu maior destaque foi quando defendeu o Botafogo. O ex-atacante também defendeu a seleção uruguaia por um grande período, incluindo a participação nas Copas do Mundo de 2002 e 2010.