Whindersson Nunes e Acelino "Popó" FreitasReprodução

Publicado 30/01/2022 17:13

Rio - Neste domingo, à partir das 19h, o tetracampeão do mundo de boxe Arcelino Popó Freitas promete 'sair na mão com muita alegria', em confronto com o humorista Whindersson Nunes, para a 'tristeza' da mãe do boxeador amador que pediu para que Popó pegasse leve com o filho dela. A luta midiática é um confronto exibição, o que não quer dizer que será de 'mentirinha'.

Os adversários já deixaram claro inúmeras vezes a intenção de proporcionar um espetáculo completo para as centenas de pessoas que irão acompanhar a luta presencialmente e outros fãs de luta que estão adquirindo o pay-per-view

Whindersson e Popó bateram o peso ideal para o confronto e o ex-lutador profissional comemorou em suas redes destacando o trabalho feito e a felicidade de voltar a um ringue.



- Que energia incrível! Um dia pra ficar para a história. Feliz demais por fazer o que eu amo e amanhã é dia de sair na mão com muita alegria! Obrigado todo mundo! - postou Popó, no sábado.

Neste domingo, o astro fez uma nova postagem comemorando a valorização e a visibilidade que o boxe recebeu com o confronto, já que o Whindersson é um dos youtubers mais seguidos do Brasil e do mundo e a expectativa da internet em torno do confronto é alta. O tema está recorrentemente entre os assuntos mais comentados do Twitter e mais buscados do Google.



- É hoje! Agora é darmos show no ringue, @whinderssonnunes, com total respeito a nobre arte! O trabalho foi feito com dedicação e profissionalismo: por mim, você e nossa equipe! Vamos entregar tudo de nós! Domingo marcado na história. Esporte reverenciado. Boxe valorizado! - postou Popó.

