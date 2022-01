Tite faz mistério sobre a escalação - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/01/2022 17:41

Rio - Neste domingo (30), o técnico da Seleção Brasileira, Tite, seguiu sua preparação para o duelo contra o Paraguai, na próxima terça-feira (01). O treino, realizado na Toca da Raposa II, foi fechado para imprensa a pedido do treinador. A CBF TV transmitiu apenas o aquecimento dos atletas.

Tite será obrigado a fazer ao menos duas mudanças em relação a equipe que atuou no duelo contra o Equador. O lateral-direito Emerson Royal, do Tottenham, e o zagueiro Eder Militão, do Real Madrid, estão suspensos, e, inclusive, já foram liberados para retornarem aos seus clubes. A tendência é que Daniel Alves assuma a vaga na lateral, e Gabriel Magalhães na zaga.

No entanto, essas não devem ser as únicas mudanças que Tite fará. O técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, conversou com o treinador da seleção, e solicitou que Casemiro, Rodrygo e Vinicius Júnior fossem poupados neste duelo. Na quinta-feira (03), os Merengues enfrentam o Athletic Bilbao, pelas quartas de final da Copa do Rei.

Em compensação, Tite pode contar com a volta do volante Fabinho e do Meia Lucas Paquetá, que estavam suspensos e não enfrentaram o Equador.