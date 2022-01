Real Madrid estuda futuro de Reinier, que está no Borussia Dortmund - Foto: Divulgação/Borussia Dortmund

Real Madrid estuda futuro de Reinier, que está no Borussia DortmundFoto: Divulgação/Borussia Dortmund

Publicado 30/01/2022 17:58

Rio - No começo de 2020, o Real Madrid anunciou a compra do meio-campista Reinier, que estava no Flamengo, por 30 milhões de euros (cerca de R$136 milhões, na cotação da época). No entanto, o atleta acabou não sendo aproveitado no clube espanhol, e se tornou um problema para os Merengues, segundo o jornal Mundo Deportivo.

Reinier está emprestado ao Borussia Dortmund até o final de 2022. O atleta não tem tido muitas oportunidades para atuar, o que não agrada o jogador, sua estafe e especialmente o Real Madrid. No entanto, o clube alemão não planeja devolver o brasileiro antes do término de seu contrato.

O próprio Real Madrid possui interesse em emprestar o brasileiro para outros clubes da Espanha, fazendo com que o atleta tivesse mais minutagem, e adquirisse experiência. No entanto, a postura do Borussia Dortmund emperra a negociação.

Ainda de acordo com o jornal, a situação do meio-campista é "insustentável" e a postura do clube alemão segue sendo irredutível e "surpreendente", fazendo com que o brasileiro, de apenas 20 anos, ficasse preso ao clube sem jogar, o que não é interessante para o atleta, e nem para o Real Madrid, que o contratou como uma grande promessa e não o vê se desenvolvendo e tendo minutos de jogo.

Pelo clube alemão, Reinier possui 30 jogos oficiais, e marcou apenas um gol.