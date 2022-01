Brentford será o novo clube de Eriksen após parada cardíaca na Eurocopa - Divulgação/Brentford

Publicado 31/01/2022 11:50

O meio-campista Christian Eriksen, que sofreu uma parada cardíaca em campo durante a estreia da Dinamarca pela Eurocopa, em junho do ano passado, está de volta ao futebol. O Brentford, clube da primeira divisão da Inglaterra, anunciou nesta segunda-feira a contratação do jogador dinamarquês de 29 anos. Ele assinou um compromisso até o fim da atual temporada, que terminará no dia 30 de junho.

Com passagens anteriores pela Inglaterra, quando defendeu o Tottenham, Eriksen estava na Internazionale, mas não pôde seguir com a equipe de Milão na liga italiana por causa da cirurgia feita para a correção do problema no coração com a colocação de um marca-passo. No clube milanista faturou o Campeonato Italiano na temporada passada.



Antes de jogar no futebol inglês, o meio-campista atuou pelo Ajax, onde começou a carreira profissional e conquistou cinco títulos: três edições do Campeonato Holandês, uma da Copa da Holanda e uma da Supercopa da Holanda.



O dinamarquês passou por todos os exames médicos, incluindo cardíacos, antes de fechar seu novo contrato. Treinado por Thomas Frank, compatriota de Eriksen que o treinou no time sub-17 da seleção dinamarquesa, o Brentford é o atual 14.º colocado do Campeonato Inglês, com oito pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.



"Aproveitamos uma oportunidade incrível para trazer um jogador de classe mundial para o Brentford", afirmou Frank. "Ele está em forma, mas precisamos colocá-lo em forma para disputar uma partida e estou ansioso para vê-lo trabalhar com os jogadores e a comissão técnica para voltar ao seu melhor nível", acrescentou



"Em sua melhor fase, Christian tem a capacidade de ditar os jogos. Ele pode dar os passes certos e é uma ameaça diante do gol", finalizou o treinador.



Pela seleção da Dinamarca, Eriksen tornou-se em um fator diferencial e referência para os outros jogadores. Já disputou 109 partidas e marcou 36 gols. Depois de recuperar-se do grave problema, o jogador treinou com as equipes de base do Ajax para recuperar a sua forma física.