Sérgio Perez mostrou momento de vacinação contra a Covid-19Reprodução Instagram/Arquivo pessoal

Publicado 31/01/2022 14:16 | Atualizado 31/01/2022 14:47

A Fórmula 1 tomou uma medida importante para a temporada de 2022 em relação à Covid-19. Devido às regras de alguns países que proíbem a entrada de não vacinados - caso da Austrália que barrou o tenista Novak Djokovic -, a organização da categoria anunciou que será obrigatória a vacinação contra a doença para que pilotos, funcionários das equipes e convidados participem dos GPs.



A F-1, através da FOM (Formula One Managment) exigirá que todo o pessoal de viagem seja totalmente vacinado, e não solicitará isenções", disse um porta-voz da categoria.



A expectativa dentro da Fórmula 1 é que, com a regra de vacinação obrigatória, as regras mais duras de proteção contra a Covid-19, como número de testes da doença e a bolha dos funcionários durante os GPs, sejam amenizadas.



Vale lembrar que, no fim da temporada passada, quase todos os pilotos fizeram campanha a favor da vacinação. Neste mês, por exemplo, o mexicano Sérgio Perez, da Red Bull, postou uma foto em seus Instagram sendo vacinado e escreveu:



"Por mim, por você e por todos".

A temporada de 2022 começa em março.