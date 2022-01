Jorge Jesus - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 31/01/2022 12:42

Rio - Após não fechar com o Flamengo e deixar o Benfica, Jorge Jesus está perto de ter um novo clube. De acordo com o jornal português "O Jogo", o treinador gostou da proposta do Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, e as negociações avançaram.

Jesus chegaria para ser o substituto de Besnik Hasi, que ainda está no comando da equipe árabe, mas tem sua demissão dada como certa. Apesar de ter se animado com a proposta, o Mister não tem pressa de concluir qualquer negociação e pretende tratá-la com cautela.

Além do Flamengo, Corinthians e Atlético-MG também se interessaram em contratar Jesus recentemente. No entanto, a alta pedida do técnico português inviabilizou qualquer chance de contratação.