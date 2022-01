Técnico Tite seguirá com observações nos jogos que restam pelas Eliminatórias - Lucas Figueiredo/CBF

Técnico Tite seguirá com observações nos jogos que restam pelas EliminatóriasLucas Figueiredo/CBF

Publicado 31/01/2022 13:21

Sem revelar a escalação titular contra o Paraguai - que poderá ser conhecida no treino desta tarde em Belo Horizonte -, Tite afirmou que aproveitará o duelo, nesta terça-feira às 21h30 no Mineirão, para dar oportunidade a jovens. Com o Brasil já classificado para a Copa do Mundo do Catar, o treinador seguirá observando e testando opções nos jogos que restam pelas Eliminatórias.

"Queremos equilíbrio entre a parte mental e física, experiência e jovem. Essa mescla estamos tendo tempo de oportunizar mais. Inclusive por que fizemos campanha que deu oportunidade para chegar dessa forma. Estamos deixando de lado adversário? Não. Tudo tem que ser bom, bola parada, jogo coletivo. Mas a situação nos dá oportunidade de fazer isso com jovens. Equilibrar tudo", explicou o treinador em coletiva de imprensa nesta manhã.



No empate em 1 a 1 com o Equador em Quito, Tite não teve muitas chances de observar o time por causa da expulsão precoce de Emerson Royal, que será substituído pelo experiente Daniel Alves contra o Paraguai. Em contrapartida, o treinador deve promover a estreia do zagueiro Gabriel Magalhães no lugar de Éder Militão, suspenso. E Thiago Silva deve ser poupado, dando lugar a Marquinhos.



Outras mudanças devem ser as saídas de Casemiro e Vinicius Jr, a pedido do Real Madrid para quem possam jogar pela Copa do Rei, na quinta. Antony pode ganhar uma chance no ataque e Fabinho, no meio. Outras mudanças não estão descartadas, mas só haverá a confirmação no treino desta tarde.



"Nós temos que ficar atentos. São oportunidades que os atletas vão mostrando, numa disputa para convocação final. Esse é o momento. À tarde, vamos traduzir e oportunizar dentro de uma estrutura de equipe de dar oportunidade. Não de forma aleatória", completou Tite.