Piqué afirma que não quer deixar o BarcelonaFoto: LLUIS GENE/AFP

Publicado 31/01/2022 14:44

Rio - O zagueiro Piqué, do Barcelona, revelou em entrevista ao streamer Ibai Llanos que, caso fosse presidente, "mandaria todo mundo tomar no...". Além disso, ressaltou a insatisfação com o momento atual e projetou o que faria no comando do clube espanhol.

"Faria um clube mais moderno. Mudaria muitas coisas e mandaria toda a gente em volta do Barcelona tomar no c…, toda essa gente tóxica. E quem se sentir atacado por isto, pode ir tomar no c… também", disparou o zagueiro Piqué.



O zagueiro Piqué aproveitou para comentar sobre a situação do Barcelona com o atacante Dembélé e, além disso, foi comunicado que deve procurar outro clube. No entanto, o jogador afirmou que não tem intenção de deixar a equipe espanhola.