Pedro Raul - Vitor Silva / Botafogo

Pedro RaulVitor Silva / Botafogo

Publicado 31/01/2022 16:28

Rio - O atacante Pedro Raúl definiu o novo clube no Brasil, e não será o Vasco, como havia manifestado o interesse anteriormente. O jogador, que foi artilheiro do Botafogo em 2020, estava no Kashiwa Reysol, do Japão, e foi anunciado nesta segunda-feira como o novo reforço do Goiás por empréstimo até dezembro.

Anteriormente, o portal "GE" informou que, o Kashiwa Reysol, do Japão, exigiu que o Vasco liberasse o atacante de 25 anos, caso recebesse uma proposta melhor por Pedro Raúl. A intenção não agradou o Cruz-Maltino, e deixou o caminho livre para o Goiás contratar o jogador. Além do Esmeraldino, o Juventude tinha interesse também no atleta.

Em 2020, Pedro Raúl foi o artilheiro do Botafogo na temporada com 12 gols. O atacante se transferiu para o Kashiwa Reysol em março de 2021, onde disputou 11 partidas e marcou três gols. Com poucas oportunidades, o jogador foi emprestado para o FC Juárez, do México, sem destaque e com dois gols marcados em sete jogos.