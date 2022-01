Gustavo Cuellar pode reforçar o Real Salt Lake, dos Estados Unidos - Foto: Alexandre Vidal e Marcelo Cortes/Flamengo

Gustavo Cuellar pode reforçar o Real Salt Lake, dos Estados UnidosFoto: Alexandre Vidal e Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 31/01/2022 17:24

Rio - O volante Cuellar, do Al-Hilal, da Arábia Saudita, deve se transferir para o Real Salt Lake, dos Estados Unidos. O ex-jogador do Flamengo se aproxima de ser a maior transferência do clube americano, com alto salário nesta temporada. O atleta é visto como prioridade para o projeto da diretoria americana em 2022. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

No entanto, os valores ainda não foram revelados, apesar de ser considerada a contratação mais cara da história do Real Salt Lake, dos Estados Unidos. Gustavo Cuellar está no Al-Hilal, da Arábia Saudita, desde 2019, após ser vendido pelo Flamengo. O jogador disputou 77 partidas e conquistou o título do Campeonato Saudita de 2020.

Em 2019, Cuellar foi vendido pelo Flamengo ao Al-Hilal por 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões na época). Por outro lado, apesar de sua saída ter sido considerada polêmica, o jogador acredita que manteve o status de respeito no Rubro-negro.

"Desfrutei muito com a minha família, mas no final tive que tomar uma decisão (de sair). Não me julguem sem saber o que aconteceu na verdade, em todo esse tempo. Dos 45 milhões de torcedores (que o Flamengo tem), acho que uns cinco milhões estão me xingando, o restante continua me respeitando pelo que fiz e acredita em mim, que tomei uma decisão que tinha que ser tomada", destaca Cuellar em entrevista ao canal 'Pilhado' no YouTube.