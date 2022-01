Lucas Paquetá estava suspenso contra o Equador e retorna diante do Paraguai - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 31/01/2022 17:14

Classificada para a Copa do Mundo do Catar, a Seleção enfrenta o Paraguai nesta terça-feira, às 21h30 no Mineirão, pelas Eliminatórias, como mais uma oportunidade de Tite testar jogadores e opções de formação em cada um dos setores. E o treinador está levando essa possibilidade muito a sério, tanto que fará seis mudanças em relação ao empate em 1 a 1 com o Equador, na rodada passada.



No treino desta segunda, Tite optou por manter o trio ofensivo com Raphinha, Vinicius Jr e Matheus Cunha. Apesar do pedido do Real Madrid de que poupasse seus jogadores (Casemiro e Rodrygo ficarão no banco), o treinador deseja ver o atacante do clube espanhol mais tempo atuando com os dois companheiros. Por outro lado, todos os outros setores sofrerão grandes mudanças em relação ao último jogo.

Três delas foram obrigatórias. Com Emerson Royal e Éder Militão suspensos, entram Daniel Alves e Marquinhos, respectivamente. Além deles, Alex Sandro testou positivo para Covid-19 e será substituído por Alex Telles. O único que continuará titular é Thiago Silva, porque Alisson dará lugar a Ederson. Havia a expectativa de que Gabriel Magalhães ganhasse uma chance entre os 11, mas só deve estrear com a amarelinha na segunda etapa.

Já no meio de campo, Casemiro e Fred irão para o banco e a Seleção terá uma formação mais ofensiva na teoria, com Fabinho protegendo a zaga e Lucas Paquetá e Phillipe Coutinho na criação.



Com 36 pontos em 14 rodadas, a Seleção está invicta nas Eliminatórias enquanto o Paraguai, penúltimo colocado, com 13, busca a última esperança de tentar disputar uma das vagas para a Copa.