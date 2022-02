Casimiro Miguel - Reprodução / Internet

Publicado 07/02/2022 14:10

Rio - O canal do streamer Casimiro Miguel, que é licenciado para mostrar jogos do Campeonato Carioca, alcançou uma audiência de 265 mil acessos simultâneos durante o clássico entre Flamengo e Fluminense, vencido pelos Tricolores em jogo no Estádio Nilton Santos na tarde deste domingo. A informação foi publicada pelo 'Uol Esportes'.

Essa é a segunda maior audiência do canal de Casimiro na rede social. Em janeiro, o jornalista bateu o recorde da plataforma em uma livestream que mostrou o primeiro episódio, de forma exclusiva, da série da Netflix 'Neymar: O Caos Perfeito'.



Apresentador do SBT e da TNT Sports, Casimiro soma mais 1,4 milhão de seguidores no Twitter, assim como 1,5 milhão de seguidores na Twitch, onde é um dos maiores canais brasileiros na plataforma. Cazé, que é dono de frases como "Meteu essa?" e "Que papinho", foi eleito a personalidade do ano no Prêmio ESports Brasil 2021.

Esse tipo de exibição de torneios esportivos não é novidade na Twitch. Há alguns meses, o streamer Gaules também reagiu à jogos da NBA. A negociação envolveu as empresas LiveMode e Sportsview.



Casimiro assinou acordo para transmitir 16 partidas da competição, que reúne Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Os jogos do Cariocão que serão comentados pelo influenciador são os mesmo que serão exibidos pela Record, na TV aberta.