Mason Mount, meio-campista do Chelsea - AFP

Mason Mount, meio-campista do ChelseaAFP

Publicado 07/02/2022 14:29 | Atualizado 07/02/2022 14:40

Rio - O Chelsea já se encontra treinando em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. O meio-campista Mason Mount, em entrevista ao site oficial do clube inglês antes de um treinamento, rasgou elogios ao Palmeiras, representante da América do Sul na competição.

O atleta ainda revelou que alguns dos jogadores do Chelsea assistiram a final da Copa Libertadores de 2021, entre Palmeiras e Flamengo, e ficaram impressionados com o duelo.

"Eu assisti ao jogo com o Thiago (Silva) e o Jorginho enquanto comíamos no hotel. O Thiago montou o iPad dele no final da mesa, então nós pudemos acompanhar à final inteira. Eles assistem muito, mas eu não tinha visto muitos jogos antes. Palmeiras me pareceu um time muito agressivo, com fome de vitória. Parecem uma equipe muito boa. Venceram a final e mostraram muito coração", revelou o atleta de 23 anos.

Esta é a segunda vez que o Chelsea disputará o Mundial de Clubes. Na primeira, em 2012, os ingleses foram derrotados para o Corinthians por 1 a 0. Na ocasião, a equipe brasileira, que era comandada pelo técnico Tite, venceu com gol do atacante peruano Paolo Guerrero.

O Chelsea irá fazer sua partida de estreia nesta edição do torneio, na próxima quarta-feira (9), contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O clube árabe, inclusive, possui em seu elenco nomes conhecidos no futebol brasileiro, como o volante colombiano Gustavo Cuellar, e o atacante brasileiro Michael, ambos sendo ex-atletas do Flamengo.