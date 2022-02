LeBron James em Space Jam Um Novo Legado - Reprodução/IMDb

LeBron James em Space Jam Um Novo LegadoReprodução/IMDb

Publicado 07/02/2022 15:11

Rio - O filme "Space Jam: Um Novo Legado", lançado em julho de 2021, foi indicado a quatro categorias do Prêmio Framboesa de Ouro, que premia os piores atores, filmes e demais atributos cinematográficos apresentados ao longo do ano.

O longa, que tem como principal ator o atleta dos Los Angeles Lakers, LeBron James, traz a sequência da franquia que começou originalmente em 1996, quando, na época, o ator principal escolhido para o filme foi Michael Jordan. Embora a nostalgia fosse muito presente em quem assistiu os dois filmes, o longa lançado em 2021 não agradou os críticos. Isto porque, o novo "Space Jam" recebeu análises positivas de apenas 25% dos 220 especialistas consultados pelo Rotten Tomatoes.

Para esta edição do Framboesa de Ouro, o filme dirigido por Malcom D. Lee foi indicado para quatro categorias: Pior Filme, Pior Ator (LeBron James), Pior Remake, Plágio ou Sequência e Pior Casal. Apesar de viver um par romântico com a atriz Sonequa Martin-Green, que interpreta Kamiyah, não foi esse o motivo da indicação na última categoria. A explicação dada pela organização foi: "(Os nomeados são) LeBron James e qualquer personagem de desenho animado que ele tenta driblar'.

O Prêmio Framboesa de Ouro ocorre anualmente desde 1981. Grandes atores e atrizes já foram nomeados os "piores do ano", como Sylvester Stallone, Adam Sandler, Madonna, Eddie Murph, Johnny Depp, Keanu Reeves, Angelina Jolie, Arnold Schwarzenegger e diversos outros. A edição de 2021 do prêmio acontecerá, como sempre, um dia antes do Oscar, no dia 26 de março.