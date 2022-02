Eduardo Ramos - Reprodução

Eduardo RamosReprodução

Publicado 24/02/2022 09:00

Rio - O ex-jogador do Corinthians, Eduardo Ramos, desistiu de prestar queixa contra Diego Alves, vereador da cidade de Ananindeua, Pará, por um suposto crime de ameaça de morte. O delegado Gilanderson Caldas confirmou a informação para o portal "Roma News" e afirmou que o atleta disse que os dois são amigos. Ainda haverá um inquérito para investigar as supostas agressões sofridas pela esposa do político.

Eduardo Ramos registou um Boletim de Ocorrência na Seccional da Cidade Nova, em Ananindeua, no Pará. O atleta relata ter sofrido ameaças do vereador de Ananindeua, Diego Alves, após o político ter invadido o quarto de um motel, ter encontrado a sua esposa, Izabelle Pereira, ao lado dele. Segundo Eduardo, a mulher foi espancada. As informações são do portal "O Liberal".

De acordo com portal, o ex-atleta do Timão teria contado que o político afirmou que "iria se vingar" do jogador e, em seguida, "saiu arrastando" a mulher do quarto. Desde então, Eduardo afirmou que passou a receber ligações do vereador e que teme pela sua vida. O meia relata ainda que Diego Alves não foi preso em flagrante, mesmo em flagrante caso de violência doméstica. O caso foi registrado às 3h da madrugada do dia 3 de fevereiro deste ano.

Em contato com o site, Diego Alves negou o ocorrido. O vereador se disse amigo de Eduardo Ramos e admitiu um desentendimento com o atleta, porém, de acordo com o político, não houve nenhuma ameaça e sua esposa não estaria envolvida.



"Eu não sei como tudo isso aconteceu depois desse ocorrido, já envolveram o nome da minha esposa, ela não tem nada a ver com a história. Eduardo é meu amigo de muito tempo, a gente se desentendeu, discutimos, fomos à delegacia e lá nos resolvemos", disse.

A esposa do político confirmou o que foi dito pelo marido. "Eu não tive acesso a essa denúncia, não fui procurada pela Polícia. Mas nada disso procede, não houve agressão. A pessoa que fez esse boletim de ocorrência precisa rever o que denunciou".



Em setembro do ano passado, Eduardo Ramos se envolveu em uma polêmica envolvendo o cantor Breno Tilman e a sua ex-namorada Paula Thays Moura. Uma foto da mulher fazendo sexo oral no jogador viralizou nas redes sociais. Na ocasião, o volante foi considerado um dos possíveis autores da divulgação, porém, o atleta negou o ocorrido e a mulher aceitou a justificativa do atleta.

Na tarde desta segunda-feira, 21, a equipe do Portal Roma News conversou com exclusividade com o delegado Gilanderson Caldas, sobre a representação que o ex-jogador Eduardo Ramos realizou conta o vereador de Ananindeua, Diego Alves sobre um suposto crime de ameaça. Segundo a autoridade, Eduardo compareceu até a delegacia e não quis manter a queixa contra Diego informando que os dois eram amigos, e que ambos estavam bem.



Ainda de acordo com o delegado, a queixa não prosseguiu, uma vez que o denunciante desistiu da ação.



Queixa policial



No último sábado, 19, a Polícia Civil confirmou que o ex-jogador Eduardo Ramos compareceu à Seccional da Cidade Nova, na última sexta-feira, 18, para retirar a denúncia que fez contra o vereador de Ananindeua Diego Alves.



Na unidade Eduardo “informou que não desejava manifestar criminalmente o ocorrido” e que teria sido "incentivado por amigos" a fazer a denúncia e destacando "que não houve agressão".



Relembre o caso



Na última quinta-feira, 17, o meia Eduardo Ramos, ex-Remo e Paysandu e o vereador Diego Alves de Ananindeua desmentiram uma notícia publicada em um site de notícia local, que afirmou que o atleta estaria sendo ameaçado pelo vereador após supostamente ter sido flagrado em um motel com a esposa do político. Tanto Eduardo como Diego Alves, se disseram surpresos com as informações que "não refletem a verdade dos fatos".