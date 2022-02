Flamengo enfrentou o Botafogo - Marcelo Cortes

Flamengo enfrentou o BotafogoMarcelo Cortes

Publicado 24/02/2022 09:30

Rio - A partida entre Botafogo e Flamengo, nesta quarta, foi marcada por diversos lances polêmicos. Ainda no primeiro tempo, em ataque do Alvinegro, a bola bateu na mão de Pedro dentro da área, mas o árbitro não marcou. No lance seguinte, Fabrício Bruno deu forte entrada em Chay, mas Grazianni Maciel não expulsou o defensor. Por fim, Barreto deu carrinho frontal em Arrascaeta, mas também não levou vermelho.

"O braço do Pedro está ampliando o espaço corporal e bloqueia a passagem da bola. Por mais que a bola venha rápida e em uma distância curta, pelas orientações passadas aos árbitros hoje, esse lance é considerado infração. Dentro da área, logo pênalti", disse Renata Ruel, comentarista de arbitragem da 'ESPN', antes de emendar:

"Sobre a entrada do Fabrício Bruno, é um lance violento. Vem no carrinho, com velocidade, com força, intensidade, pé alto e atinge o adversário na canela. É cartão vermelho, indiscutível. A falta do Barreto no Arrascaeta também é para vermelho, atinge o adversário com as travas da chuteira e assume o risco de lesionar o oponente", completou.