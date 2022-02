Hudson entra na mira de clube da Série A - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 25/02/2022 18:19

Rio - O volante Hudson, ex-jogador do Fluminense, pode reforçar o América-MG nesta temporada e disputar a Libertadores da América. O atleta de 34 anos ficou livre no mercado após o contrato com o Tricolor ser encerrado no dia 31 de janeiro. A informação é do portal "Goal".

Com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, Hudson está sendo avaliado pela cúpula do América-MG. De olho no jogo de volta da segunda fase do torneio sul-americano, contra o Guaraní, do Paraguai, o clube mineiro pretende garantir mais experiência na competição.

Nas últimas duas temporadas, o volante disputou 47 partidas e marcou um gol, com a camisa do Fluminense. No fim do contrato, o jogador permaneceu no departamento médico para se recuperar de uma grave lesão no joelho direito.