Carlos Bilardo ao lado de Diego Armando Maradona - David Cannon/Allsport

Publicado 25/02/2022 18:34

Rio - Diego Armando Maradona, principal nome da história do futebol argentino, faleceu no dia 25 de novembro de 2020, aos 60 anos de idade, vítima de uma parada cardiorrespiratória. A notícia da morte do maior ídolo do Boca Juniors rapidamente se espalhou no mundo inteiro, deixando um ar de tristeza nos amantes do futebol ao redor do planeta. No entanto, um amigo de Maradona ainda não soube da notícia de sua morte: o técnico campeão da Copa do Mundo de 1986 com a Argentina, Carlos Bilardo.

Em 2018, o ex-treinador, que hoje está com 83 anos, foi diagnosticado com a síndrome de Hakim-Adams, que é uma doença neurológica causada pela expansão crônica dos ventrículos laterais e distorção das fibras da corona radiata. Com isso, seus familiares preferiram poupá-lo da notícia sobre a morte do ex-atleta, temendo o impacto que uma revelação dessa teria para a sua saúde.

No entanto, especula-se que Carlos Bilardo saiba da tão temida notícia. Em um encontro com alguns dos ex-jogadores que fizeram parte do elenco campeão Mundial de 1986, o ex-zagueiro Oscar Ruggeri declarou que tinha suas dúvidas sobre o fato do treinador saber ou não da morte do camisa 10.

"Não sei se Carlos não sabe o que aconteceu com Diego, ele está mais vivo. Para mim, ele sabe", revelou Oscar, que hoje está com 60 anos.

A relação entre Carlos Bilardo e Diego Maradona era como a de um pai com um filho. Antes da Copa do Mundo de 1986, enquanto Maradona ainda era uma jovem promessa que havia decepcionado na Copa de 82, o treinador disse que seu time seria "Maradona e mais dez". Além disso, Diego assumiu a faixa de capitão da sua seleção.