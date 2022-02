Manchester United viajava em avião personalizado com escudo do clube - Divulgação

Publicado 25/02/2022 19:40

Depois do Schalke 04 anunciar que não mostraria mais a marca de seu patrocinador russo, o Manchester United foi pelo mesmo caminho e rescindiu o contrato com a Aeroflot, uma companhia aérea da Rússia. O motivo, é claro, é a guerra contra a Ucrânia.



"Devido aos recentes eventos, nós decidimos retirar o patrocínio da Aeroflot. Compartilhamos as preocupações dos nossos torcedores ao redor do mundo e oferecemos nossa simpatia aos afetados", informou o Manchester United em seu site oficial.

O clube inglês era parceiro da Aeroflot desde 2013, quando deixou de ser patrocinado pela Turkish Airlines. O contrato do Manchester United com a companhia aérea russa foi renovado em 2017 e tinha duração até 2023. O valor era é de 40 milhões de euros (R$ 231 milhões).



Na última quinta-feira, logo após o presidente russo Vladimir Putin autorizar a invasão ao território ucraniano, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vetou a Aeroflot de realizar voos para o Reino Unido.

ENTENDA O CASO



Desde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e, por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.



Na última quinta-feira, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.