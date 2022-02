Germán Cano se prepara para reencontrar o Vasco - FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 25/02/2022 20:02

Rio - Nos últimos anos, o principal nome do ataque do Vasco da Gama foi o argentino Germán Cano, que se tornou o quinto maior artilheiro do Cruzmaltino no século. No entanto, o atacante deixou São Januário no começo de 2022, para assinar com o Fluminense. Agora, vestindo as cores do Tricolor, o jogador terá a primeira oportunidade de reencontrar seu ex-clube, ao qual defendeu nos últimos dois anos.

No confronto deste sábado (26), que será realizado no Estádio Nilton Santos, o atacante poderá bater dois recordes pessoais. Desde que chegou ao Brasil, o atacante participou de 14 clássicos, e marcou quatro gols. Com isso, caso entre em campo contra o Cruzmaltino e acabe fazendo a "lei do ex", Cano se tornará, isoladamente, o argentino com mais gols em clássicos entre clubes do Rio de Janeiro. Atualmente, o camisa 14 do Fluminense divide o posto com outro ídolo do Tricolor: Darío Conca.



No entanto, Germán Cano não sabe se irá enfrentar seu ex-clube. Isto porque, com a lesão de Fred, Cano passou a ser o atacante titular da equipe. Porém, o Fluminense enfrenta o Milionários na próxima terça-feira (1), em jogo válido pela segunda fase da Copa Libertadores da América. Com isso, a tendência é de que Abel Braga poupe o elenco titular do Tricolor no duelo contra o Cruzmaltino.

Como dito anteriormente, Fluminense e Vasco se enfrentarão neste sábado (26), no Estádio Nilton Santos, às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Carioca. Atualmente, o Fluminense é o líder da competição, com 21 pontos. O Vasco se encontra na terceira colocação, com 19 pontos.