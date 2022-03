Flamengo e Vasco se enfrentando no Campeonato Carioca de 2019 - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Flamengo e Vasco se enfrentando no Campeonato Carioca de 2019Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 19/03/2022 12:23

Rio - Depois de três anos, Flamengo e Vasco voltam a campo neste domingo, às 16h, no Maracanã, para um duelo decisivo, valendo uma vaga na final do Carioca. Os rubro-negros tem a vantagem de perder por até um gol de diferença, já que venceram por 1 a 0 na última quarta. As equipes não se enfrentam em um jogo decisivo desde abril de 2019, quando ainda não existia a pandemia de Covid-19.



Nas últimas duas edições do Estadual, o Vasco ficou de fora das semifinais e não enfrentou o rival nos momentos decisivos. Com o quarto rebaixamento de sua história, a equipe disputou a Série B na última temporada, mas não conseguiu o acesso. Algo que limita ainda mais a chance de Clássicos dos milhões decisivos.

Por outro lado, o Flamengo não só avançou como ergueu a taça dos três últimos Cariocas e busca um inédito tetracampeonato. As duas últimas finais foram contra o Fluminense, que conquistou a Taça Guanabara em 2022 e está do outro lado da chave, contra o Botafogo. O primeiro Clássico Vovô decisivo acontecerá na segunda-feira, às 20h, no Nilton Santos.

O último jogo decisivo aconteceu em 2019, e o time da Gávea venceu os dois jogos por 2 a 0 e conquistou o título. Três anos antes, foi realizado o último Clássico dos Milhões válido por uma semifinal de Estadual. E o Vasco desta vez levou a melhor ao vencer por 2 a 0, em um confronto realizado em Manaus. No ano seguinte, as equipes se enfrentaram nas semifinais dos dois turnos, mas essa matéria cita apenas jogos decisivos do Carioca (geral) em si.

O segundo jogo de decisão de 2019 aconteceu no dia 21 de abril (domingo de Páscoa), meses antes do Flamengo construir seu momento mágico com Jorge Jesus - na época ainda era comandado por Abel Braga. O Cruz-Maltino tinha disputado a Libertadores e a Sul-Americana do ano anterior, mas naquele momento disputou o Carioca sob a batuta de Alberto Valentim.



Com a vantagem por ter vencido por 2 a 0, os rubro-negros confirmaram o favoritismo com rostos que permanecem no time três anos depois. Era a construção de um grupo vencedor e de um modelo de trabalho que deu certo e gerou títulos. Willian Arão, de cabeça, e Vitinho marcaram os gols que deram o título.



Pelo lado vascaíno, nenhum jogador que entrou em campo está no atual elenco de Zé Ricardo. O último remanescente era Leandro Castán, que também deixou o clube. Na decisão de domingo, há a diferença de investimento, porém a esperança na aprovação da SAF aumenta as expectativas de um futuro melhor e mais glorioso para o Gigante da Colina.



Apesar da notória diferença, futebol é um esporte apaixonante e clássico tem toda uma atmosfera especial. O Vasco, na temporada passada, derrotou esse mesmo Flamengo por 3 a 1, sob o comando de Marcelo Cabo. Em campo, com estratégias e táticas bem montadas, as diferenças podem diminuir e a equipe com o elenco mais carente de recursos pode ser competitiva e surpreender.