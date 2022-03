Volante do Grêmio é atingido por celular durante comemoração - Reprodução

Publicado 19/03/2022 18:35

Rio - Uma cena inacreditável chocou quem acompanhou a vitória do Grêmio por 3 a 0 sobre o Internacional, neste sábado, no Beira-Rio, pela semifinal do Gaúchão. Durante a comemoração do terceiro gol do Imortal, o volante Lucas Silva foi atingido no rosto por um celular arremessado pela torcida colorada.

Um CELULAR acertou o rosto do Lucas Silva na comemoração do terceiro gol do Grêmio no Beira-Rio. Inacreditável... pic.twitter.com/5YezQJM2cc — Goleada Info (@goleada_info) March 19, 2022 Após o ocorrido, Lucas Silva ficou caído no gramado e precisou de atendimento médico. O volante foi substituído logo em seguida. O clima ficou tenso e o policiamento precisou ser reforçado.

Agora, o Inter vai em desvantagem para o jogo de volta da semifinal. O duelo acontece na próxima quarta-feira, às 22h15.