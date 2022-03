Edmundo acertou com a Band - Divulgação/Band

Publicado 24/03/2022 10:30

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Vasco, Edmundo defendeu o Flamengo em 1995. O Animal foi contratado para formar o chamado "melhor ataque do mundo", ao lado de Sávio e Romário. Mas se dentro de campo parecia sobrar talento, na prática, os jogadores não se entenderam e deu tudo errado. Ao relembrar aquele acontecimento, o atual comentarista da Band negou qualquer tipo de ódio ao Rubro-Negro e explicou alguns detalhes que atrapalharam o rendimento daquela equipe.

"Era muita bagunça, muita bagunça. Os caras que estavam à frente não tinham a menor condição de estar. O time era muito ruim. Paulo César, goleiro, Robson, Cláudio, Ronaldão e Lira. Márcio Costa, Djair, Marquinhos e Sávio. Eu e Romário. Todo mundo acha que, por eu ser Vasco, por uma ou outra declaração polêmica, que tenho raiva do Flamengo. Não tenho raiva do Flamengo. Tenho raiva das pessoas", disse em participação no canal do YouTube "Flow".

O Animal ainda citou o motivo de ter mágoas de algumas pessoas ligadas ao Rubro-Negro. De acordo com ele, muitas promessas feitas em sua contratação acabaram não sendo cumpridas no Flamengo.

"Me prometeram mundos e fundos, me deram a chave da cidade. E no momento mais difícil da minha vida [ quando se envolveu no acidente de carro que resultou na morte de três pessoas ] viraram as costas. Não faço questão que essas pessoas sejam minhas amigas", disse.