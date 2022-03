Tite vai deixar a Seleção após a Copa do Mundo no Catar - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Tite vai deixar a Seleção após a Copa do Mundo no CatarFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/03/2022 10:26

No fim de sua era pela seleção brasileira, o técnico Tite está vivendo um pequeno caos fora dos gramados.



De acordo com o portal de notícias 'Esporte News Mundo', o treinador foi processado por compra de uma cobertura na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A Ativa Imobiliária, que deveria ser responsável pelas negociações envolvendo o imóvel, cobra R$ 516,7 mil de comissão do treinador.

Alega-se, pelo valor cobrado, que Tite driblou a empresa e comprou a cobertura diretamente com o dono. Após o episódio, o treinador foi chamado de 'desonesto' por um dos corretores.

Tite já garantiu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, que será disputada entre novembro e dezembro de 2022. Nas eliminatórias, até aqui, o Brasil somou 42 pontos, com 13 vitórias e três empates em 16 partidas disputadas.