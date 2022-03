Flamengo e Fluminense decidem o Carioca - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Fluminense decidem o Carioca Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/03/2022 12:23 | Atualizado 30/03/2022 12:49

Rio - Conhecida por acertar a previsão na final da última Libertadores, a taróloga Mística Rodrigues conversou com o Jornal O Dia a respeito da decisão do Campeonato Carioca. Ela afirmou que o Flamengo tem o favoritismo, porém, um simples vacilo dos rubro-negros poderá dar o título ao Fluminense.

"Vejo o Fluminense com mais garra, mais competitivo. É bom o Flamengo analisar isto e não entrar acomodado em campo. Confiança e energia alta eu vejo no Flamengo. Volto à repetir: só não leva por uma bobeira. O Fluminense tem procurado ir com muita garra aos seus interesses e é bom o Flamengo ficar de olho nisso!", disse a vidente.

Mística ainda alertou sobre o restante da temporada do Flamengo. Ela revelou que o Rubro-Negro terá um 2022 repleto de desafios e precisará de muita seriedade para encarar possíveis tormentas que se aproximem.

"Será um ano de muitos desafios, o Flamengo precisará levar a sério, com mais garrar para superar as dificuldades que terá pela frente. O Rubro-Negro terá que ter mais atenção do que vem tendo", disse.