Richarlison celebra um de seus dois gols nos 4 a 0 da Seleção sobre a BolíviaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/03/2022 12:49

De volta à Seleção nos dois últimos compromissos pelas Eliminatórias, Richarlison deu passo importante para se garantir na Copa do Mundo do Catar. Mesmo sem viver grande fase no Everton, o atacante mostrou faro de gol e marcou três vezes nas duas goleadas por 4 a 0: um contra o Chile e dois contra a Bolívia.



"Eu combino com a seleção brasileira, toda vez que venho sinto como se estivesse na minha casa. Até falei com os meninos, que se pudesse morava lá na Granja (Comary, em CT em Teresópolis). Felicidade total de estar vestindo essa camisa, espero dar alegria para minha família, meus companheiros, continuar fazendo gols e honrar a camisa sempre, que é o mais importante", afirmou Richarlison ao 'Ge'.



Vice-artilheiro da Seleção no atual ciclo de quatro anos da Copa do Mundo, o atacante campeão olímpico da Tóquio-2020 chegou a 13 gols e está a apenas um de Neymar. Número importante na disputa por uma vaga no ataque com Matheus Cunha, Rodrygo, Gabigol, Gabriel Jesus e Roberto Firmino, já que Neymar, Vinicius Junior, Raphinha e Antony são praticamente certos na lista final de Tite.



"A gente fica um pouco ansioso mesmo sabendo que faltam uns meses para chegar a Copa. Vamos estar de olho e estudando bastante as equipes que caírem na nossa chave. Agora é focar nos amistosos que vai ter, preparar bem porque a gente tem tudo para fazer uma grande competição", disse Richarlison.