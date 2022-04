MC Kekel - Divulgação

Publicado 01/04/2022 10:27

Rio - MC Kekel lançou sua mais nova música e videoclipe "MLK É LUZ, AL RIHLA". Segundo o funkeiro, a canção e o videoclipe apresentam todo o significado de “Al Rihla”, sua relação com a Copa do Mundo e a jornada de meninos e meninas que sonham em jogar futebol. Além de homenagear jogadoras como Cristiane e Formiga, e jogadores como Kaká, Raphinha e Gabriel Jesus.



A gravação do clipe e toda direção de produção foi realizada pela KondZilla, em parceria com a Adidas e Agência EA. As jogadoras Cristiane e Formiga, e os influenciadores Jukanalha, Futblack, Lucaneta, Henry Japa, Thaiga e Guxta, participaram do videoclipe.



"É uma honra participar dessa ação e lançamento. Pensar em toda a minha trajetória só me deixa mais feliz. Espero que gostem do resultado e tragam sorte para o nosso Hexa", disse o cantor.