Raquel Freestyle - Divulgação Epik Comunicação / Arquivo Pessoal Raquel Freestyle

Raquel Freestyle Divulgação Epik Comunicação / Arquivo Pessoal Raquel Freestyle

Publicado 01/04/2022 10:39 | Atualizado 01/04/2022 10:40

Rio - O ano é de Copa do Mundo e as expectativas crescem a cada dia. Hoje (1º), será realizado o sorteio da fase de grupos do campeonato no Qatar, a partir das 13h (horário de Brasília), no Centro de Exibição e Convenção de Doha, e a presença da brasileira Raquel Freestyle está confirmada para representar o país do outro lado do mundo.



A musa das embaixadinhas, como é carinhosamente chamada pelos milhares de fãs nas redes sociais, foi selecionada pela organização do evento para participar da cerimônia e mostrar a todos que no quesito futebol, o Brasil tem sangue nos olhos e talento de sobra.