Piqué afirma que não quer deixar o BarcelonaFoto: LLUIS GENE/AFP

Publicado 01/04/2022 12:24

Rio - O zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, conquistou títulos importantes pelo seu clube e pela seleção espanhola. Porém, um fato no começo da carreira poderia ter selado o seu destino negativamente. Em entrevista ao canal do YouTube "The Wild Project", o defensor contou que quase foi preso em 2007, quando defendia o Manchester United. Ele foi pego dirigindo alcoolizado.

"Toda a embriaguez me deixou de repente. Minha carreira está indo para o inferno. Nesse momento você pensa: 'O que diabos está acontecendo?'. Eles te dão a bolsa para colocar tudo que você tem [dentro], e me levaram para uma sala. O policial saiu por um momento, e eu estava desesperado", afirmou.

Porém, o jogador, de 35 anos, tomou uma atitude considerada nojenta e pouco comum para se livrar da prisão. "Eu tinha algumas moedas sobrando. Algum tempo atrás me disseram que, se você chupar as moedas, você não testaria positivo. Comecei a chupá-las. Milagrosamente, eu fui salvo daquela. Duvido que fossem as moedas. Em vez de ir para casa, fui ao cassino de táxi", revelou.