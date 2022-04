Bola 'Al Rihla' será utilizada na Copa do Mundo do Catar - Divulgação

Publicado 01/04/2022 11:38 | Atualizado 01/04/2022 11:42

Antes do sorteio, que acontece nesta sexta-feira a partir das 13h (de Brasília), a Fifa divulgou a música oficial da Copa do Mundo do Catar. 'Hayya Hayya (Better Together)' tem influência do reggae e do R&B, além de sons orientais, e será a primeira de uma série de canções que serão lançadas nos próximos meses.

O cantor americano de R&B Trinidad Cardona, o nigeriano Davido, estrela de afrobeat, e a catariana Aisha, sensação do pop, gravaram a música oficial da Copa do Mundo. O objetivo da letra é simbolizar "a construção de pontes" ao redor do planeta.



"Ao reunir vozes das Américas, África e Oriente Médio, essa canção simboliza como a música e o futebol podem unir o mundo. Como parte da estratégia musical renovada da Fifa, a trilha sonora com várias músicas aproximará os torcedores apaixonados do espírito da Copa do Mundo como nunca antes", explicou o diretor comercial da Fifa, Kay Madati.