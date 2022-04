Taça da Copa do Mundo - Fabrice Coffrini / AFP

Publicado 01/04/2022 12:32

Rio - A poucos meses do início da Copa do Mundo no Catar, a Fifa já iniciou o debate sobre quem sediará o torneio em 2026. De acordo com o jornal "As", Espanha e Portugal, que lançaram uma candidatura em conjunto, são os favoritos para organizar o Mundial.

Além dos países europeus, outra candidatura que está na briga é com o quarteto formado por Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, acredita que o fato da edição marcar os 100 anos da Copa pode pesar a favor, já que a primeira foi disputada justamente no Uruguai. A decisão definitiva deve ser tomada em 2024.

Antes de 2030, a edição de 2026 da Copa do Mundo será disputada na América do Norte, com Canadá, Estados Unidos e México como sedes. Será a primeira vez que o evento será realizado em três países.