Lênin Franco deixa o cargo de diretor de negócios do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 01/04/2022 12:40

Após nove meses, o diretor de negócios Lênin Franco não permanecerá no Botafogo. Um dos profissionais que ajudou na constituição da SAF do clube, ele pediu para sair por "algumas convicções". Em nota, o Glorioso se despediu de Lênin e agradeceu pelos serviços prestados.

Apesar de estar nos planos da SAF comandada por John Textor, o publicitário achou melhor encerrar a relação e explicou em um texto publicado nas redes sociais: "Entendo que toda transição passa por suas dificuldades, principalmente num processo que é novo no futebol brasileiro, mas por algumas convicções, entendo que é chegada a hora de encerrar minha participação no clube".



Já o clube exaltou o trabalho de Lênin: " Botafogo voltou a ter um patrocínio master no uniforme da equipe profissional após dois anos, alcançou recordes de vendas no e-commerce, obteve um crescimento significativo nas redes sociais, reestruturou organizacionalmente os setores, fomentou a liberdade de criação das equipes e promoveu campanhas institucionais com destaque a nível nacional, como a utilização do 'Manto da Desigualdade' em alusão ao Dia da Consciência Negra, na partida contra o Brasil de Pelotas, que selou o título Brasileiro da Série B".