Lionel Messi - AFP

Lionel MessiAFP

Publicado 04/04/2022 19:41

A goleada do PSG trouxe de volta a alegria de Lionel Messi. Após jogar pela seleção argentina e voltar a marcar um gol no último final de semana diante do Lorient, o jogador aproveitou a folga para bater uma bola com os filhos.



O problema é que o atacante não deixa de ser competitivo nem mesmo com os pequenos Thiago, Mateo e Ciro, em uma partida amistosa no campinho de sua casa na França.

Muito fofinho Messi bricando com os filhos. pic.twitter.com/mqG5yipH0s — Messi Brasil | #LM7 (@MessiBrasilhd) April 4, 2022

Em vídeo postado nas redes sociais por sua esposa, Antonela Roccuzzo, é possível ver Messi jogando duro contra as crianças.

A postura não passou despercebida pelos olhos da mãe e o jogador levou um puxão de orelha. "Deixa a criançada vencer", escreveu ela, ao mesmo tempo em que marcou a conta do craque do PSG nas redes e colocou um emoji de irritada.

Messi volta a campo no próximo sábado, às 16 horas, diante do Clermont, em jogo válido pelo Campeonato Francês.