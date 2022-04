Ronaldinho Gaúcho e Jimmy Butler - Reprodução/NBA Brasil

Publicado 04/04/2022 19:56

Rio - O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, esteve presente em Toronto, no Canadá, para assistir ao jogo da NBA entre os Raptors e os Miami Heat. R10 foi ovacionado por todo o público presente, assim que foi anunciado no telão principal do ginásio.



Após ser aplaudido pelos presentes, o brasileiro recebeu uma camisa de presente do mascote do time da casa. E foi tietado por jogadores como Jimmy Butler e Kyle Lowry e outros presentes na quadra.