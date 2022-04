Lutador engorda 20kg após calendário sem duelos - Foto: Reprodução/UFC

Publicado 04/04/2022 20:24

Rio - O lutador profissional Paddy Pimblett chamou atenção neste final de semana ao aparecer 20kg mais pesado. Em canal pessoal no Youtube, o 'Paddy the Baddy', do peso-leve (até 70,8kg), revelou que, por não ter nenhuma luta agendada para as próximas semanas, se descuidou na alimentação, e agora poderia lutar, inclusive, no meio-pesado (93,4kg).



- Eu não estou com luta marcada, e decidi aproveitar para comer tudo o que eu tenho vontade. Fui a um restaurante e comi um sanduíche com frango apimentado, bacon, queijo, com molho picante. ele vinha com batata-frita e molho. Pedimos também mais batata-frita com frango, salgadinhos e também uma massa - revelou, antes de complementar:

- Depois comi um pacote de 240g de chocolate, mais alguns doces, uma lata de refrigerante. Mais tarde fomos a outro restaurante e comi dez asas de frango, pão de alho, arroz, batata-frita e meio galeto. Quando cheguei em casa, comi dois donuts grandes, dois cookies sabor "red velvet" e alguns drinks. Estou aproveitando para engordar por enquanto. Desfrutando das comidas que gosto. Mas comi um pouco demais para ser honesto. Agora vou dar uma maneirada - reconheceu o lutador.