Ronaldo FenômenoGustavo Guimarães Aleixo / Cruzeiro

Publicado 05/04/2022 10:30

Rio - Após um certo impasse nas últimas semanas, Cruzeiro e Ronaldo Fenômeno deram um passo positivo para a oficialização da compra de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em votação aberta realizada por conselheiros do clube mineiro, no Parque Esportivo, no Barro Preto, foram aprovadas as solicitações do pentacampeão para dar andamento ao processo.

O ex-jogador havia pedido a cessão dos CTs das Tocas e recuperação Judicial ou extrajudicial do clube. A votação foi marcada por muita polêmica, com muita pressão de torcedores. Uma liminar de última hora tentou derrubar a votação, que foi concluída após um atraso de quatro horas. Os itens foram aprovados por aclamação por 215 votantes.



Ao fim da reunião, foram aprovadas pelos conselheiros a transferência da propriedade das Tocas da Raposa I e II à SAF, condicionada à amortização de toda a dívida tributária da associação e obrigação de divisão igualitária entre as partes de lucro imobiliário que eventualmente vier a ser obtido em venda dos imóveis. Além disso, foi admitido pedido de Recuperação Judicial ou extrajudicial do clube. Agora, o clube mineiro e Ronaldo Fenômeno vão fazer os ajustes finais para a assinatura do contrato de venda de 90% SAF. A data limite para efetivar a negociação é dia 18 próximo.