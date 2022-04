Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro' - Reprodução/Instagram

Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro'Reprodução/Instagram

Publicado 05/04/2022 10:29 | Atualizado 05/04/2022 10:33

Rio - Na internet, hoje em dia, não faltam personalidades que vem ganhando destaque. O mais recente deles é um verdadeiro apaixonado por futebol. Iran Ferreira, mais conhecido como o “Luva de Pedreiro”, tem conquistado o Brasil com o seu carisma e a afinidade com o futebol. Com milhares de compartilhamentos na conta e reconhecimento, inclusive, por parte de famosos, o sucesso foi praticamente imediato. O especialista em marketing digital, Agamenon Filho, mais conhecido como Agabas, comentou sobre a construção de sua carreira:

“A internet deu fama a pessoa certa. Há três fatores que foram primordiais nesse processo. O primeiro é a conexão com o público. As pessoas gostam do seu storytelling, de uma pessoa humilde, sonhadora e que sabe que faz o seu melhor. O segundo, o talento. É simples de entender, ao assistir seus vídeos, fazendo gols belíssimos. E terceiro, mas não menos importante, o pertencimento. Esse gatilho fez com que, cada vez mais, milhares de pessoas replicassem os seus bordões”, explica.

Apesar de toda a conquista, Ferreira ainda não é figura carimbada em grandes campanhas publicitárias ou parceiro de determinadas marcas. Muitos estranham esse processo, porém, Agabas contou as possíveis causas.

“Há duas possibilidades: ou o empresário está evitando para valorizar ainda mais a sua imagem publicitária e, de fato, aceitar as melhores campanhas ou está sendo muito mal assessorado por uma equipe de profissionais que tem apenas know-how em assuntos de futebol, e não de marketing digital”.

A primeira estratégia, segundo o especialista, pode ser positiva, porém com a devida cautela, de modo a não perder grandes possibilidades de trabalhos:

“Pode ser uma opção dele, não querer monetizar, embora ache muito improvável que não. Centenas de empresas estão em busca do seu empresário para começar a disputar uma vaga em seus vídeos, de forma publicitária. Iran acumula quase 1 bilhão de visualizações em apenas três semanas. Isso é um recorde quase imbatível. E, claro, as pessoas vão estranhar, principalmente pelo fato de que, quando há marcação nos stories, ocorre apenas a citação do perfil de seu empresário. Ele já era para estar bombando com campanhas”, detalha.

Agamenon pontua que mesmo com tal fator, é possível que o “Luva de Pedreiro” alcance sim, voos cada vez mais altos.

“Ele é o hype do momento e todos consomem seu conteúdo. Mas, como tudo na internet, o que é demais, enjoa. O Iran deve ter muito cuidado ao conduzir sua carreira, de modo a não cair na mesmice e acabar tendo seu conteúdo deixado de lado. Acredito em sua evolução pelo simples fato de ser uma pessoa talentosa, com audiência e, acima de tudo, muito humilde e carismático”, finaliza.