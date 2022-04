David Braz e Fred levantam troféu - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 05/04/2022 10:00 | Atualizado 05/04/2022 10:00

Rio - Campeão carioca pelo Fluminense, David Braz teve a responsabilidade de marcar Gabigol nos jogos decisivos. Em participação no "Charla Podcast", o zagueiro falou sobre as provocações que aconteceram dentro de campo com o atacante do Flamengo.

"Gabigol sabe provocar o adversário. Ele ficou me provocando na final, falando que eu estava comemorando desarme. Eu falei: ‘Fica quieto, deixa eu fazer o meu trabalho’", afirmou.

David Braz também aproveitou para fazer elogios ao atacante. O zagueiro do Fluminense defendeu Gabigol de alguma críticas que vem recebendo recentemente.

"Eu vejo gente criticando o Gabigol gol falando que ele perde muitos gols. O cara tá sempre criando. É muito difícil marcar ele por causa do posicionamento, ele sempre acredita em todas as jogadas, tem muita facilidade, é muito oportunista", disse.