Troféu da Copa do Mundo - Divulgação/Fifa

Troféu da Copa do MundoDivulgação/Fifa

Publicado 06/04/2022 13:01

Rio - Após declinar da ideia de uma Copa do Mundo de dois em dois anos, a Fifa poderá desta vez promover uma mudança radical no futebol. De acordo com o jornal italiano "Corriere dello", a entidade está estudando a possibilidade de aumentar o número de tempo nas partidas, a começar pelo Mundial do Catar.

Segundo a publicação, a Fifa quer colocar mais dez minutos nos confrontos. Com isso, os jogos passariam de dois tempos de 45 minutos, para duas etapas de 50 minutos. A entidade entende que a mudança iria contribuir para melhorar a qualidade dos jogos com mais lances ofensivos entre as equipes.



A base para este argumento da Fifa está num estudo do Observatório do Futebol CIES publicado recentemente, apontando que a porcentagem de bola rolando em jogos da Liga dos Campeões até as oitavas de final da atual temporada foi de 60.2% Para que a mudança desejada seja efetivada e válida para a Copa do Mundo, a International Board deverá ser consultada.