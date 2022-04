Lusa passou por CRB-AL e Sampaio Corrêa-MA nas primeiras fase da Copa do Brasil - Nathan Diniz/Portuguesa

Lusa passou por CRB-AL e Sampaio Corrêa-MA nas primeiras fase da Copa do BrasilNathan Diniz/Portuguesa

Publicado 06/04/2022 12:55

Rio - A Portuguesa-RJ confirmou no fim da manhã desta quarta-feira (6) que não irá mandar seu jogo contra o Corinthians, dia 20/4, pela terceira fase da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro. O clube da Ilha do Governador levou a partida para o Estádio do Café, em Londrina, devido aos altos custos de locais alternativos na capital carioca.

Em nota, a Portuguesa-RJ informou que buscou outros dois estádios para receberem a partida: Nilton Santos e São Januário. No entanto, os custos operacionais para um duelo são considerados altos pela diretoria do clube, que optou por levar a partida para o Paraná, estado com grande concentração de torcedores do Corinthians.

A medida também visa uma grande arrecadação - mesmo que com as arquibancadas predominantemente alvinegras. A gestão do clube carioca pensa em uma boa quantia vinda das bilheterias, que dê para montar uma equipe ainda mais competitiva visando uma vaga na Série C 2023.

A Zebra da Ilha chegou até a terceira fase da Copa do Brasil após eliminar CRB-AL e Sampaio Corrêa-MA, com ambos os jogos sendo disputados no Luso-Brasileiro.