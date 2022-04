Estádio Monumental, do River Plate, em Buenos Aires, na Argentina - Reprodução/ Fulviusbsas

Publicado 06/04/2022 13:35

Buenos Aires (ARG) - O River Plate fechou um acordo com a rede de supermercados Changomas, empresa pertencente ao Grupo GDN, que assumiu os negócios do setor antes pertencentes a multinacional Walmart em solo argentino, para a venda dos chamados naming rights do Monumental de Núñez.

O acordo entre as partes tem validade por sete anos e um investimento que seria de 20 milhões de dólares, algo cotado na atualidade em R$ 92,7 milhões. Com isso, o novo nome da casa riverista será Mâs Monumental.



Segundo detalhou o atual presidente do River, Jorge Brito, a ideia é utilizar os recursos como força de financiar as obras para a reforma e ampliação do estádio do clube para, além de trazer maior caráter de modernidade, incrementar a capacidade máxima para 80 mil pessoas:



"É algo inédito na história do futebol argentino. Esta aliança é histórica para o River e para os sócios e torcedores do nosso clube. As modernizações e ampliações de estádios ao redor do mundo se materializaram por meio dos naming rights, e por isso comemoramos a chegada do Mâs, que nos ajudará a realizar nosso sonho de ter um Estádio Monumental maior, mais confortável e com mais benefícios para nossos torcedores. O Monumental será o maior estádio da América do Sul, e isso nos enche de orgulho."