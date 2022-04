Michael comemora primeiro gol pelo Al-Hilal - Foto: Divulgação/Al-Hilal

Publicado 08/04/2022 20:59

Rio - O primeiro gol de Michael finalmente saiu pelo Al-Hilal, dos Emirados Árabes Unidos. Após sete partidas disputadas, o ex-atacante do Flamengo fez o primeiro gol e ainda garantiu a vitória sobre o Al Sharjah, nesta sexta-feira, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Na ocasião, o gol de Michael saiu aos 17 minutos do segundo tempo. Após o cruzamento na área, o atacante finalizou de primeira e fez o segundo gol da vitória. Anteriormente, a partida estava empata por 1 a 1, com gols de Al Shehri, aos cinco minutos do primeiro tempo, para o Al-Hilal, e também de Shukurov, empatando para o Al Sharjah dois minutos depois.

Atual vencedor da Liga dos Campeões da Ásia, o Al-Hilal está no Grupo A da competição, junto com Al Sharjah e Al Rayyan, ambos do Catar, e Istiklol, do Tajiquistão.