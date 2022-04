Ônibus do Sampaio foi atingido por uma pedra, em Recife - Foto: Divulgação/Sampaio Corrêa

Rio - A primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B ficou marcada com um ato de violência após o confronto entre Sampaio Corrêa e Sport, no último sábado, em Recife. O ônibus do clube maranhense foi atingido por uma pedra a caminho do hotel, na capital pernambucana.

De acordo com o portal "GE", o lateral-esquerdo Lucas Hipólito foi o único atingido por estilhaços de vidro, mas não sofreu cortes ou nada mais grave. Além disso, o elenco se assustou com o ocorrido, e o goleiro Gabriel Baptista publicou uma foto, lamentando o episódio nas redes sociais. Além dele, o zagueiro Pedro Carrerette comentou também sobre o ato de violência.

"Infelizmente no retorno ao hotel após o jogo contra o Sport sofremos esse ataque. De forma lamentável vivemos isso e está tudo “normal”. Esse é o mundo que vivemos. Estamos todos bem, graças a Deus. Que Deus abençoe e projeta cada um e ainda mais dê discernimento e consciência aos que aqui estão", lamentou o zagueiro Pedro Carrerette.



O Sampaio Corrêa informou sobre o episódio nas redes sociais e, mais tarde, atualizou a nota oficial para comentar sobre o estado de Lucas Hipólito, que foi o único atingido após o atentado contra o ônibus do clube maranhense.

"Ao retornar para o hotel, o ônibus da nossa delegação foi atacado a pedradas por supostos torcedores do Sport Clube Recife. Repudiamos o ato e solicitamos uma rápida reposta das autoridades competentes".



"O atentado resultou em escoriações em alguns dos nossos atletas, dentre eles Lucas Hipólito. A delegação seguia viagem de retorno para o hotel onde está hospedada, quando foi surpreendida por vândalos, supostamente integrantes de torcida organizada do Sport Clube Recife. A diretoria do Sampaio Corrêa Futebol Clube repudia o ato de violência e desrespeito com os nossos profissionais, e exige uma imediata resposta ao atentado ao time do povo", informou o Sampaio Corrêa.