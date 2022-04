Mané Garrincha - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 24/04/2022 14:56

Rio - O clássico entre Flamengo e Botafogo, pela quinta rodada do Brasileirão, no próximo dia 8, pode mudar de local. De acordo com a repórter Isabelle Costa, do portal "S1 Live", o duelo, que antes seria disputado no Maracanã, deve ser transferido para o Mané Garrincha, em Brasília.

Segundo a jornalista, o Maracanã precisará ficar dez dias sem receber jogos para plantar a grama de inverno. Apesar do favoritismo de Brasília, o Rubro-Negro ainda não bateu o martelo sobre onde mandará o jogo, já que terá uma sequência de confrontos fora de casa.

Curiosamente, o Botafogo jogou em Brasília na última semana e colocou mais de 28 mil torcedores no Mané Garrincha, na vitória sobre o Ceilândia, pela Copa do Brasil. Como o Flamengo costuma sempre ter bom público na cidade, a expectativa seria de casa cheia.