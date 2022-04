Rede Globo - Reprodução

Publicado 24/04/2022 17:24

Rio - O narrador Milton Leite foi às redes sociais esclarecer o "corte" que deu no comentarista Paulo César de Oliveira, durante a transmissão de Palmeiras x Corinthians, no último sábado, no Premiere. O jornalista afirmou que não teve a intenção de interromper a fala do ex-árbitro e explicou que enfrentou problemas técnicos durante a partida.

Milton Leite putasso pic.twitter.com/Q3OMkWwJOl — Guru do Cartola (@Gurudocartola_) April 23, 2022 "Quero esclarecer o que aconteceu na transmissão de ontem , pois muita gente tem comentado (e me condenado, como é próprio dos tribunais sumários das redes sociais). Durante o comentário dele em um lance ainda no primeiro tempo, entrei falando em cima dele, como se quisesse encerrar a fala. Na verdade, tivemos sérios problemas técnicos da transmissão em Barueri, não escutávamos nada além dos que estavam em Barueri. Nem coordenação do Rio, PC, vinhetas, nada!", escreveu Milton.

"Recebi um aviso que o comentário dele tinha terminado e entrei falando. Mas ele ainda estava analisando o lance. No ar ficou péssimo. Já me desculpei diretamente com o PC. Faço isso publicamente aqui", completou.